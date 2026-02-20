Dividendenkracher mit +9,79 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Hulic ist ein führendes japanisches Immobilienunternehmen, das sich auf nachhaltige Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Es konkurriert mit großen Playern wie Mitsubishi Estate und setzt auf umweltfreundliche Bauweisen als Alleinstellungsmerkmal.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Hulic nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Hulic gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,33 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,79 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,55 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Hulic investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +36,97 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

