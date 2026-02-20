Einkommen mit Aktien
Dividendenkracher mit +9,79 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Eine Rendite von +3,33 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Hulic ist ein führendes japanisches Immobilienunternehmen, das sich auf nachhaltige Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Es konkurriert mit großen Playern wie Mitsubishi Estate und setzt auf umweltfreundliche Bauweisen als Alleinstellungsmerkmal.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Hulic nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Hulic gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,33 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,79 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,55 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Hulic investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +36,97 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Hulic verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,33 %.
Mit +3,33 % Dividendenrendite bietet Hulic ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,79 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Hulic für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,33 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,55.
Hulic weißt eine Marktkapitalisierung von 8,56 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,33 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Hulic Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.02.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Hulic Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,89 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,33 %, eine Investition von etwa 30.031€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|67,00
|+8,06 %
|+3,33 %
|2025
|62,00
|+14,81 %
|+3,87 %
|2024
|54,00
|+8,00 %
|+3,85 %
|2023
|50,00
|+19,05 %
|+3,63 %
|2022
|42,00
|0,00 %
|+3,93 %
Warum Hulic für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,33 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +9,79 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,55
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Hulic Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|0,00 %
|1 Monat
|+13,00 %
|3 Monate
|+21,51 %
|1 Jahr
|+36,97 %
Informationen zur Hulic Aktie
Es gibt 768 Mio. Hulic Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,56 Mrd. € wert.
Hulic Aktie jetzt kaufen?
Ob die Hulic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hulic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.