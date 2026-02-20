DEWB: Über 40 Prozent Abschlag zum Buchwert

Für viele FinTech-Unternehmen waren die vergangenen Jahre von Zurückhaltung am Kapitalmarkt geprägt. Die Zahl der Finanzierungsrunden ging spürbar zurück, zugleich sanken die investierten Volumina. In diesem Umfeld hatte auch die Beteiligungsgesellschaft DEWB einen schweren Stand. Lukrative Exits ließen sich kaum realisieren, stattdessen mussten einzelne Portfoliowerte nach unten angepasst werden. Auch das Jahresergebnis 2025 wird daher durch eine Wertberichtigung von 3,5 Mio. Euro auf die Beteiligung an aifinyo deutlich belastet.

Trotz dieser Korrektur beläuft sich das Eigenkapital je Aktie nach Unternehmensangaben weiterhin auf 4,75 Euro. Dem steht ein Börsenkurs von rund 2,70 Euro gegenüber – ein Abschlag von über vierzig Prozent auf den Buchwert.