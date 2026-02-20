    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEWB: Über 40 Prozent Abschlag zum Buchwert

    Für viele FinTech-Unternehmen waren die vergangenen Jahre von Zurückhaltung am Kapitalmarkt geprägt. Die Zahl der Finanzierungsrunden ging spürbar zurück, zugleich sanken die investierten Volumina. In diesem Umfeld hatte auch die Beteiligungsgesellschaft DEWB einen schweren Stand. Lukrative Exits ließen sich kaum realisieren, stattdessen mussten einzelne Portfoliowerte nach unten angepasst werden. Auch das Jahresergebnis 2025 wird daher durch eine Wertberichtigung von 3,5 Mio. Euro auf die Beteiligung an aifinyo deutlich belastet.

    Trotz dieser Korrektur beläuft sich das Eigenkapital je Aktie nach Unternehmensangaben weiterhin auf 4,75 Euro. Dem steht ein Börsenkurs von rund 2,70 Euro gegenüber – ein Abschlag von über vierzig Prozent auf den Buchwert.

    Dabei ist die Substanz keineswegs schwach. Die beiden wichtigsten Beteiligungen, LAIQON und Stableton, berichten über operative Fortschritte und ambitionierte Ziele. So stellt der wachtumsstarke Asset-Manager LAIQON für die laufende Periode Erlöse von 53 bis 58 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 4,5 und 7,5 Mio. Euro in Aussicht und will damit den Sprung in die Gewinnzone schaffen. Damit könnte auch an der Börse eine Neubewertung der LAIQON-Aktie, die in der Vergangenheit durch die anfängliche Verlustphase stark belastet worden war, eingeleitet werden. 

    Da DEWB knapp 14,8 Prozent an LAIQON hält, könnte eine mögliche Neubewertung der Beteiligung auch die Holding-Aktie mitziehen. Vor diesem Hintergrund erscheint der aktuelle Abschlag als spekulativ interessante Ausgangslage.

    (aktien-globlal.de, erstellt 20.02.26, 10:54 Uhr, veröffentlicht 20.02.26, 12:45 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).





    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Aktien Global
    DEWB: Über 40 Prozent Abschlag zum Buchwert Für viele FinTech-Unternehmen waren die vergangenen Jahre von Zurückhaltung am Kapitalmarkt geprägt. Die Zahl der Finanzierungsrunden ging spürbar zurück, zugleich sanken die investierten Volumina. In diesem Umfeld hatte auch die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     