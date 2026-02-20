Air Liquide - Aktie gewinnt kräftig - 20.02.2026

Mit einer Performance von +3,90 % konnte die Air Liquide Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Air Liquide Aktie. Nach einem Plus von +0,76 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 174,05€, mit einem Plus von +3,90 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Air Liquide ist ein führender Anbieter von Industriegasen und medizinischen Gasen mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Linde und Praxair. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Lösungen aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Air Liquide einen Gewinn von +4,79 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Air Liquide Aktie damit um +3,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Air Liquide bisher ein Plus von +8,60 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Air Liquide Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,78 % 1 Monat +10,76 % 3 Monate +4,79 % 1 Jahr -2,61 %

Informationen zur Air Liquide Aktie

Es gibt 579 Mio. Air Liquide Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,80 Mrd.EUR € wert.

Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Das Auf und Ab der Vortage setzte sich damit fort. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,49 Prozent auf 6.089,13 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE …

Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat das vergangene Jahr trotz stagnierender Einnahmen mit mehr Gewinn abgeschlossen. Jetzt will Konzernchef Francois Jackow die operative Marge noch stärker nach oben treiben als bisher geplant, wie der …

Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire sieht das operative Ergebnis (underlying Ebit) des Gasekonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 knapp unter der …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Air Products & Chemicals, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %.

Air Liquide Aktie jetzt kaufen?

Ob die Air Liquide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Air Liquide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.