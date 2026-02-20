150 Milliarden stehen bereit – Wells Fargo erwartet massiven Aktien-Run im März

Wells Fargo verweist auf mehrere Gründe für die ungewöhnlich hohe erwartete Summe. Das "Big Beautiful Bill", das im vergangenen Sommer verabschiedet wurde, enthält zahlreiche Vergünstigungen für US-Steuerzahler im Jahr 2025. Gleichzeitig hat die Internal Revenue Service ihre Abzugstabellen im vergangenen Jahr nicht angepasst, sodass weniger Nachzahlungen drohen. Dadurch erhalten viele US-Bürger höhere Rückerstattungen als üblich. Kwon erwartet durchschnittlich rund 820 US-Dollar pro Haushalt – bei den obersten ein Prozent der Einkommen sogar im Durchschnitt etwa 9000 US-Dollar.

Laut einer neuen Analyse von Wells Fargo könnte der US-Aktienmarkt in den kommenden Wochen eine massive Liquiditätsspritze erleben. Hintergrund ist die US-Steuersaison: Bis Ende März dürften rund 150 Milliarden US-Dollar aus Rückerstattungen freigesetzt werden – Geld, das historisch häufig direkt in Aktien fließt. Analyst Ohsung Kwon spricht von einer "Rückkehr von YOLO", weil gerade jüngere Anleger erfahrungsgemäß aggressiv investieren, sobald zusätzliche Mittel verfügbar werden. In allen vergleichbaren Fällen der vergangenen Jahrzehnte stieg der S&P 500 in den sechs Monaten nach einem solchen Signal im Schnitt um 13 Prozent.

Wichtiger noch: Rund 64 Prozent aller Rückerstattungen werden traditionell bis Ende März ausgezahlt. Diese saisonale Welle fällt genau in eine Phase, in der die Marktliquidität zuletzt deutlich gesunken ist – um rund 105 Milliarden US-Dollar seit Mitte Januar. Die Trendwende könnte daher als klares Kaufsignal wirken. Laut Kwon steigt gleichzeitig die Risikobereitschaft: Rund ein Viertel aller Privatanlegeraktivitäten entfällt inzwischen auf Optionen, ein Niveau, das sonst nur während Spekulationsphasen erreicht wird.

Auch Bitcoin dürfte profitieren. Die Kryptowährung hat in den vergangenen Wochen rund 26 Prozent verloren, was laut Wells Fargo mit dem Rückgang der inländischen Liquidität korrelierte. Eine Umkehr dieses Trends könnte neue Zuflüsse auslösen – ebenso wie bei beliebten Retail-Aktien wie Robinhood, Boeing oder Meta. Wells Fargo listet insgesamt mehr als zwei Dutzend Titel, die erfahrungsgemäß besonders stark reagieren, wenn die Privatanleger wieder mit frischem Kapital in den Markt drängen.

Während der S&P 500 seit Jahresbeginn eine Achterbahnfahrt erlebt und der VIX deutlich erhöht bleibt, sieht Wells Fargo in der Steuerjahreszeit einen der wenigen klaren Katalysatoren: zusätzliche Liquidität, steigende Ersparnisse – und die Rückkehr jener spekulativen Dynamik, die seit der Pandemie die Märkte immer wieder nach oben getrieben hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





