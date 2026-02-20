Deshalb stuft die HSBC Walmart ab!

Im vierten Quartal übertraf Walmart die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn. In der Analyse heißt es, Schwachstellen seien kaum auszumachen gewesen. Besonders das Onlinegeschäft bleibt ein Wachstumstreiber: Nach Einschätzung der Bank legte das E-Commerce-Geschäft weltweit um 24 Prozent zu. Auch das Absatzvolumen entwickelt sich weiterhin robust.

Walmart lieferte starke Quartalszahlen, doch der Ausblick sorgte für lange Gesichter. Die britische Großbank HSBC hat den US-Einzelhandelsriesen nach Vorlage der Zahlen abgestuft. Statt "Kaufen" lautet das Votum nun "Halten". Zwar hob Analyst Joe Thomas das Kursziel von zuvor 122 auf 131 US-Dollar an. Beim jüngsten Kurs von rund 124,87 US-Dollar bleibt damit jedoch nur noch ein Potenzial von etwa 5 Prozent.

Der Knackpunkt liegt jedoch im Ausblick. Die Prognose für das laufende Quartal blieb hinter den Markterwartungen zurück und auch der Ausblick für 2026 wirkt aus Sicht der HSBC überraschend verhalten. Die Bank kappte daraufhin ihre eigenen Schätzungen. Thomas deutet an, dass die vorsichtige Guidance auch mit einem konservativeren Kurs des neuen Managements zusammenhängen könnte.

Für die Abstufung nennt HSBC zudem den fehlenden kurzfristigen Rückenwind und die Bewertung. Walmart-Aktien waren zuletzt starke Performer: In den vergangenen 12 Monaten ging es um 28 Prozent nach oben, seit Jahresbeginn um 12 Prozent. Gleichzeitig ist der Bewertungsabschlag gegenüber Costco weitgehend verschwunden, obwohl die Konsens-Erwartungen beim Gewinn je Aktie etwas langsamer wachsen. Auch der Ausblick bis 2027 begrenzt die Fantasie.

An der Wall Street überwiegt zwar weiterhin der Optimismus: Von 45 Analysten empfehlen die meisten den Kauf, nur zwei sehen die Aktie als Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 128,65 US-Dollar, die Spanne reicht von 69,10 bis 150,00 US-Dollar. HSBC liegt über dem Schnitt, die Botschaft bleibt jedoch dieselbe: Ohne neuen Impuls könnte der nächste Kursschub schwerer werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



