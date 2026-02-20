    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz mahnt zu weniger Streit in der Koalition

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert weniger Streit in Union und SPD!!
    • Keine ritualhaften Ablehnungen in Koalition...
    • Reformieren heißt klug in Zukunft investieren.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STUTTGART (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz ruft Union und SPD zu weniger Streit über den Reformkurs der gemeinsamen Bundesregierung auf. "Wir müssen heraus aus dem Zustand, dass ein Koalitionspartner Vorschläge macht, die der andere ritualhaft zurückweist. Beide müssen da heraus", sagte der CDU-Chef auf dem Parteitag in Stuttgart. Er wisse um die Mission und habe in Gesprächen die Zuversicht gewonnen, dass es für alle gelte, die am Koalitionstisch sitzen.

    Merz sagte, er sicher, dass auch die Menschen den Reformdruck spürten und bei dem Projekt "Aufbruch Deutschland" mittun wollten. Der Kanzler betonte, Reformieren bedeute nicht: "Zusammenstreichen, und das war's." Es bedeute, etwas klug für die Zukunft aufzustellen./sam/bk/mfi/poi/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
