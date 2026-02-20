Trump: Novartis baut Werke in den USA – "als Reaktion auf meine Zollpolitik"

Präsident Donald Trump erklärte, dass seine Zölle Novartis dazu bewegt hätten, ihre Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten auszuweiten, wie Bloomberg berichtete. Nach einem Treffen mit Novartis-Chef Vas Narasimhan im Weißen Haus am Mittwoch sagte Trump am Donnerstag vor Mitarbeitern eines Stahlwerks in Rome, Georgia, Narasimhan hätte gesagt, dass das Unternehmen neue Werke in den USA baue, als Reaktion auf seine Tarifpolitik.

Novartis bestätigt neue Werke

Ein Sprecher von Novartis bestätigte die Aussagen des Präsidenten in einer E-Mail: "Wir freuen uns über die Gelegenheit, die US-Regierung über unsere Fortschritte zu informieren, darunter die kürzlich erfolgte Grundsteinlegung für Produktions- und Forschungseinrichtungen in North Carolina und Kalifornien sowie Pläne zur Erweiterung unseres Produktionsnetzwerks für Radioligandentherapien um einen neuen Standort in Florida."

Milliardeninvestitionen folgen auf Zolldrohungen

Bereits im vergangenen Jahr hatte Novartis angekündigt, 23 Milliarden US-Dollar zu investieren, um zehn Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten zu bauen oder auszubauen. Diese Entscheidung folgte auf Drohungen der Trump-Administration, Zölle auf importierte Medikamente zu erheben.

Preisabkommen mit Washington

Kurz vor Weihnachten hatten Novartis und das Weiße Haus ein Abkommen zur Senkung der US-Arzneimittelpreise erzielt. Die Schweizer Pharmafirma verpflichtete sich, neue Medikamente zu Preisen einzuführen, die mit denen anderer wohlhabender Länder vergleichbar sind, und einige Behandlungen direkt über eine staatlich unterstützte Plattform an Patienten zu verkaufen. Gleichzeitig plant das Unternehmen, breitere Medicaid-Rabatte anzustreben, während es weiter in US-Produktion und Forschung investiert.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 138,4EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.