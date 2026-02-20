    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Wir unterstellen niemandem Faulheit'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz: CDU nah, Vorwurf Hartherzigkeit falsch!!
    • System: falsche Anreize, Bürokratie abbauen!!
    • Arbeit da; Flexibilität, Leistung belohnen!!!!
    Merz - 'Wir unterstellen niemandem Faulheit'
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Haltung in der Debatte um Arbeitszeit und Sozialreformen verteidigt. Es sei eine "böswillige Unterstellung", dass die CDU nicht nah genug an den Menschen und zu hartherzig sei, sagte der Kanzler auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. "Wir unterstellen niemandem Faulheit, in Deutschland wird hart gearbeitet." Deutschland sei weiterhin ein leistungsstarkes Land der Schaffer und Macher.

    "Aber wir unterstellen unseren Kritikern Denk-Faulheit, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass wir ein paar falsche Anreize im System haben, dass wir zu starre Regeln haben und unsere Leistungskraft mit einem Bürokratiekorsett abgeschnürt wird." Das werde man ändern zusammen mit den Sozialdemokraten.

    Deutschland stehe vor einem nur scheinbaren Widerspruch, den man besser erklären müsse, sagte Merz: Unternehmen suchten Arbeitskräfte und gleichzeitig steige die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen. Die Arbeit sei da. "Wir müssen sie nur möglich machen." Man schaffe es aber nicht, die Arbeitsproduktivität zu heben, wenn man die Vier-Tage-Woche für alle verspreche. "Wir können und müssen flexibler werden, wir müssen die Leistungsbereitschaft belohnen, wir müssen die Rückkehr in den Job erleichtern - und vor allem müssen wir den Unternehmen und den Beschäftigten Freude an der Arbeit und am Erfolg ermöglichen."/sam/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz 'Wir unterstellen niemandem Faulheit' CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Haltung in der Debatte um Arbeitszeit und Sozialreformen verteidigt. Es sei eine "böswillige Unterstellung", dass die CDU nicht nah genug an den Menschen und zu hartherzig sei, sagte der Kanzler auf dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     