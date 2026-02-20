DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Scout24 von 132 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 sei ein sehr guter Portalbetreiber zu einem attraktiven Preis, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zugriffe erfolgten zu etwa 90 Prozent über Webseite und App, vermutlich weniger als 0,5 Prozent kämen über KI-Dienste, dämpfte sie jüngste Verdrängungssorgen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 70,60EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 126

Kursziel alt: 132

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 126,00 € , was eine Steigerung von +77,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer