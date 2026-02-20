DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Scout24 von 132 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 sei ein sehr guter Portalbetreiber zu einem attraktiven Preis, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zugriffe erfolgten zu etwa 90 Prozent über Webseite und App, vermutlich weniger als 0,5 Prozent kämen über KI-Dienste, dämpfte sie jüngste Verdrängungssorgen./ag/gl
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 70,60EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
