DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa nahm vor dem Geschäftsbericht der Auto-Holding am 26.März ein Finetuning an seinen Schätzungen vor, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Er arbeitete damit die Veränderungen an den Bewertungsmodellen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG ein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 36,87EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
