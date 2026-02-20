DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den soliden Quartalsergebnissen schrieb. Die Unternehmensziele für 2026 ließen Luft für positive Überraschungen und eine anschließende Aufstockung./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 114,6EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.