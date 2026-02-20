    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Hold'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Jost und SAF Holland hätten im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen der Lkw-Zulieferer. Nun komme es auf die Ausblicke im März an. Er verschob seine Bewertungsbasis einstweilen weiter in die Zukunft./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,46EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nicolai Kempf
    Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 17
    Kursziel alt: 15
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



