DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 63 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jost und SAF Holland hätten im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen der Lkw-Zulieferer. Nun komme es auf die Ausblicke im März an. Er verschob seine Bewertungsbasis einstweilen weiter in die Zukunft./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 66,40EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Jost Werke

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

