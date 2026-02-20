DeFi Technologies veranstaltet Webinar zum DEFT Valour Investment Opportunity Index
TORONTO, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am Dienstag, dem 24. Februar 2026, um 10:00 Uhr ET ein Webinar zum Thema „DEFT Valour Investment Opportunity Index" veranstalten wird, dessen Schwerpunkt auf der Einführung des DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index liegt, einem institutionellen Benchmark, der zeigen soll, wie reguliertes Kapital auf dem Markt für digitale Vermögenswerte verteilt ist.
Während des Webinars wird Andrew Forson, Präsident von DeFi und Chief Growth Officer bei Valour, über die neuesten Entwicklungen zur Einführung des DVIO-Index berichten und die Erkenntnisse aus dem Index, die Auswirkungen auf regulierte Anlegerströme sowie dessen Bedeutung für zukünftige Produkte und Marktanalysen erörtern.
Für das Webinar können Sie sich hier registrieren.
Informationen zu DeFi Technologies
DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/