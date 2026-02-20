DeFi Technologies veranstaltet Webinar zum DEFT Valour Investment Opportunity Index

TORONTO, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am Dienstag, dem 24. Februar 2026, um 10:00 Uhr ET ein Webinar zum Thema „DEFT Valour Investment Opportunity Index" veranstalten wird, dessen Schwerpunkt auf der Einführung des DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index liegt, einem institutionellen Benchmark, der zeigen soll, wie reguliertes Kapital auf dem Markt für digitale Vermögenswerte verteilt ist.

Während des Webinars wird Andrew Forson, Präsident von DeFi und Chief Growth Officer bei Valour, über die neuesten Entwicklungen zur Einführung des DVIO-Index berichten und die Erkenntnisse aus dem Index, die Auswirkungen auf regulierte Anlegerströme sowie dessen Bedeutung für zukünftige Produkte und Marktanalysen erörtern.

Für das Webinar können Sie sich hier registrieren.