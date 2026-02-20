JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 73,80 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem nahenden Ende der Berichtssaison aktualisierte Akash Gupta am Freitag seine Ausblicke für Kion, Prysmian und NKT. Er berücksichtigte dabei die Erkenntnisse aus den Bilanzen der Konkurrenz. Kion sei unter den Aktien der von ihm bewerteten Unternehmen bisher am zweitschwächsten gelaufen. Er führt dies auf die starke Outperformance im Vorjahr und eher enttäuschende Signalen für die Ergebnisse des vierten Quartals zurück. Gupta fühlt sich angesichts gesunkener Markterwartungen recht wohl vor der Bilanz. Er rechnet mit einer zyklischen Erholung im Bereich Warenlagerautomatisierung (SCS), die die norwegische Autostore gezeigt habe. Auch im Bereich Industrial Trucks & Services (ITS) dürfte es gut gelaufen sein./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 10:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 11:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 65,45EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.