Wer kein Rückgrat hat, soll in langweilige Anleihen investieren, spottet Trump

Parallel dazu treibt er mit World Liberty Financial sein nächstes Krypto-Projekt voran: die Tokenisierung von Immobilienwerten. Gemeinsam mit Securitize und einer börsennotierten Tochter des saudischen Entwicklers DarGlobal werden Ertragsanteile eines geplanten Trump-Resorts auf den Malediven digitalisiert und als Krypto-Wertpapiere an vermögende Investoren verkauft. Trump sieht darin weit mehr als ein Einzelprojekt. Tokenisierung werde "die Art und Weise verändern, wie Geld weltweit fließt" und künftig auch Schulden, Rohstoffe, Filmrechte oder Kunstwerke umfassen. Der Markt für tokenisierte Immobilien ist laut RWA-Daten derzeit rund 359 Millionen US-Dollar schwer.

Eric Trump reagiert gelassen auf den jüngsten Bitcoin-Absturz und bleibt überzeugt, dass Kryptowährungen trotz massiver Verluste eine zentrale Rolle in der Zukunft der Finanzwelt spielen werden. In einem Interview mit Yahoo Finance verweist er darauf, dass Märkte kurzfristig irrational sein können und erinnert an Zeiten, in denen Bitcoin unter 500 US-Dollar notierte. Aktuell liegt die Kryptowährung unter 67.000 US-Dollar, hat fünf Wochen in Folge verloren und seit dem Oktober-Hoch rund die Hälfte ihres Werts eingebüßt. "Wenn Sie nicht das Rückgrat und die Mittel haben, um Volatilität zu überstehen, investieren Sie in langweilige Anleihen, die Ihnen 4,5 Prozent Rendite einbringen, und belassen Sie es dabei", sagte Trump.

Der Einstieg der Trump-Familie in den Kryptosektor hat seit Donald Trumps offenem Pro-Krypto-Kurs stark an Dynamik gewonnen. Besonders im Fokus steht World Liberty, das 2025 den Stablecoin USD1 lancierte, der inzwischen einen Marktwert von rund 5 Milliarden US-Dollar erreicht und zu den fünf größten weltweit zählt. Stablecoins sind an Vermögenswerte wie den US-Dollar gekoppelt, und Präsident Trumps im Sommer verabschiedetes Gesetz schuf den ersten bundesweiten Regulierungsrahmen dafür.

Doch die Branche steckt fest. Ein Streit darüber, ob Krypto-Plattformen ihren Kunden Zinsen oder "Erträge" auf Stablecoin-Guthaben zahlen dürfen, blockiert den wichtigen Clarity Act. Banken und Kryptofirmen stehen sich unversöhnlich gegenüber; Vertreter beider Seiten trafen sich am Donnerstag im Weißen Haus zum dritten Mal, um eine Lösung zu finden. Trump wirft den Banken vor, "alles zu tun, um Hindernisse in den Weg zu legen", weil sie sich bedroht fühlten. "Banken waren schon immer das größte Monopol in der Geschichte dieses Landes, und jetzt fühlen sie sich plötzlich bedroht", sagte er.

Hinzu kommt ein eskalierender Rechtsstreit: Die Trump Organization klagt gegen Capital One und seit Kurzem auch gegen JPMorgan, weil die Institute angeblich aus politischen Gründen zahlreiche Firmen- und Privatkonten geschlossen hätten. Die Banken widersprechen dem und sprechen von unbegründeten Vorwürfen. Eric Trump beschreibt das Verhältnis als "kompliziert", gibt jedoch an, Regulierer der Biden-Ära hätten zusätzlichen Druck auf die Banken ausgeübt. Gleichzeitig betont er: "Ich habe großen Respekt vor der Bank. Sie ist eines der großartigsten Finanzinstitute des Landes."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 67.291USD auf CryptoCompare Index (20. Februar 2026, 16:05 Uhr) gehandelt.





