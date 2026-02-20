Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 174,4 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +3,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 100,91 Mrd..

Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 179,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 204,00EUR was eine Bandbreite von +2,81 %/+17,17 % bedeutet.