ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro
- Bernstein bestätigt Outperform, Kursziel 189€.
- Ergebnisse boten die erwartete Zuverlässigkeit
- Wachstum Electronics; weiter solides Geschäft.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gasekonzerns hätten mehr von der Zuverlässigkeit geboten, die Anleger vom Unternehmen erwarteten, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bekräftigt seine positive Empfehlung - vor allem wegen des beschleunigten Wachstums im Geschäftsbereich Elektronics und der weiterhin soliden Geschäftsentwicklung./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Air Liquide Aktie
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 174,4 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Air Liquide Aktie um +3,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Air Liquide bezifferte sich zuletzt auf 100,91 Mrd..
Air Liquide zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 179,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 204,00EUR was eine Bandbreite von +2,81 %/+17,17 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 189 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Air Liquide - 850133 - FR0000120073
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Air Liquide. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich habe sowohl Linde als auch Air Liquide. Die Entwicklung war bei beiden in der letzten Zeit nicht so toll. Aber meiner Meinung nach ist die Dividende und die regelmäßige Ausgabe von Gratisaktien bei Air Liquide vorteilhafter. Und wir sind ja auch Europäer!
Und jeder kann das, anders als in Deutschland, im Internet verfolgen und sich informieren:
https://www.airliquide.com/fr/assemblee-generale-des-actionnaires-2025
Und mit dieser Aktie der Zukunft konnte man bisher gut Geld verdienen; wird wohl so weiter gehen: Sauerstoff !