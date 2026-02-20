ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
- Bernstein belässt Danone auf Outperform, 92€.
- Signale 2026: durchwachsen, uneinheitlich u.a.
- Q4 solide; US/China schwächer, LatAm kaschiert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 73,48 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +5,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,63 %.
Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 50,12 Mrd..
DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +0,60 %/+29,15 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 92 Euro