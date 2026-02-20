Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 73,48 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +5,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,63 %.

Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 50,12 Mrd..

DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +0,60 %/+29,15 % bedeutet.