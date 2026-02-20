GOLDMAN SACHS stuft Stellantis auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis von 9 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Freitag an die Eckdaten des zweiten Halbjahrs 2025 und den Ausblick der Auto-Holding an./ag/gl
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 6,47EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 9
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
