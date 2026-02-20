GOLDMAN SACHS stuft VINCI auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob seine Ergebnisschätzungen am Freitag infolge der zuletzt starken Bilanz für 2025 an. Er erwartet von den Franzosen bis 2030 im Schnitt 9 Prozent Ergebnissteigerung per annum und 10 Prozent Dividendenwachstum. Er betonte, dass er dabei sogar nur das Wachstum aus eigener Kraft berücksichtigt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 140,1EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 152
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
