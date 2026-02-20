DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Das Jahr 2025 sei stark beendet worden, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/gl
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 12,72EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.
