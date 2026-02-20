DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Das Jahr 2025 sei stark beendet worden, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 12,72EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jaime Rowbotham

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

