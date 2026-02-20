DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der etwas schwächere Ausblick dürfte den Ergebniskonsens leicht drücken, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Die Ziele der Franzosen erschienen im schwierigen Umfeld ambitioniert und bedürften der Bestätigung./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 32,62EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

