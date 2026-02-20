Merz schließt AfD als Option kategorisch aus

STUTTGART (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz erteilt einem Aufweichen der Abgrenzung zur AfD eine kategorische Absage. Er wolle den Wählerinnen und Wählern in ganz Deutschland sagen: "Ich habe mich abschließend entschieden, die Zustimmung zu unserer Politik ausschließlich in der politischen Mitte unseres Landes zu suchen", sagte der Kanzler beim CDU-Parteitag in Stuttgart.

"Wahr ist, das verengt uns jedenfalls im Augenblick auf eine Koalition mit der SPD", erläuterte er. Aber gerade die Christdemokraten müssten alles tun, dass das Erbe der Geschichte des Landes nicht verspielt werde nur um eines kurzfristigen Machterfolges mit rechtspopulistischen Kräften willen.