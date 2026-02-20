    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse
    BERENBERG stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 94 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller habe solide Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Jahr 2026 liege mehr oder weniger im Erwartungsrahmen. Sie goutiert das Vorhaben, das Unternehmen über das Kerngeschäft hinaus breiter aufzustellen und glaubt, dass die Bewertung der Aktie noch Luft nach oben hat. In ihrem Modell verschob die Expertin den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft./rob/tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,45 % und einem Kurs von 114,1EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Yasmin Steilen
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 94
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



