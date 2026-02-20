BARCLAYS stuft Aroundtown auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zuletzt sei der Gewerbeimmobilien-Spezialist Thema zweier Medienberichte mit negativem beziehungsweise positivem Tenor gewesen, schrieb Paul May in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach deren Analyse bleibe er für die Aktie vorsichtig./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 3,05EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paul May

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2,10

Kursziel alt: 2,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



