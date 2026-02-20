BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Nach mehreren enttäuschenden Jahren zeigten die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns einen Schritt nach vorn, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er warte aber auf weitere Belege, welche die frühen Fortschrittssignale im Schlussquartal bestätigten./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 88,01EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

