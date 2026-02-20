Börsen Update
Börsen Update Europa - 20.02. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 25.069,01 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Porsche Holding SE +2,51 %, Scout24 +1,47 %, Deutsche Boerse +1,32 %
Flop-Werte: Bayer -4,28 %, Infineon Technologies -2,01 %, Zalando -1,00 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.715,05 PKT und steigt um +0,80 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +5,37 %, Hochtief +4,56 %, Knorr-Bremse +3,63 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -2,64 %, TeamViewer -2,10 %, Fraport -1,34 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 3.691,46 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: ATOSS Software +1,69 %, SUESS MicroTec +1,68 %, Sartorius Vz. +1,64 %
Flop-Werte: 1&1 -4,33 %, TeamViewer -2,10 %, SMA Solarar Technology -2,02 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.074,25 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Air Liquide +4,02 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,76 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,45 %
Flop-Werte: Bayer -4,28 %, Infineon Technologies -2,01 %, Ferrari -1,43 %
Der ATX bewegt sich bei 5.799,45 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: UNIQA Insurance Group +2,96 %, PORR +2,47 %, STRABAG +2,10 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,82 %, Erste Group Bank -0,79 %, Oesterreichische Post -0,78 %
Der SMI bewegt sich bei 13.804,32 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Sika +2,62 %, Geberit +1,14 %, Holcim +1,12 %
Flop-Werte: Swisscom -1,22 %, Nestle -1,14 %, Kuehne + Nagel International -0,58 %
Der CAC 40 steht bei 8.454,30 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
Top-Werte: Air Liquide +4,02 %, Pernod Ricard +3,29 %, Euronext +3,18 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,88 %, ORANGE -0,86 %, DANONE -0,85 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:23) bei 3.170,59 PKT und steigt um +0,48 %.
Top-Werte: Skanska (B) +2,21 %, SKF (B) +1,40 %, SSAB Registered (A) +1,37 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,33 %, Volvo Registered (B) -1,12 %, Swedbank Shs(A) -0,84 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.650,00 PKT und steigt um +1,62 %.
Top-Werte: Viohalco +3,94 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,87 %, Coca-Cola HBC +1,40 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,48 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,55 %, Piraeus Port Authority -0,39 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.