Börsen Update Europa - 20.02. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.715,05 PKT und steigt um +0,80 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +5,37 %, Hochtief +4,56 %, Knorr-Bremse +3,63 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -2,64 %, TeamViewer -2,10 %, Fraport -1,34 %

Der DAX steht aktuell (13:59:51) bei 25.069,01 PKT und steigt um +0,19 %. Top-Werte: Porsche Holding SE +2,51 %, Scout24 +1,47 %, Deutsche Boerse +1,32 % Flop-Werte: Bayer -4,28 %, Infineon Technologies -2,01 %, Zalando -1,00 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 3.691,46 PKT und fällt um -0,24 %.

Top-Werte: ATOSS Software +1,69 %, SUESS MicroTec +1,68 %, Sartorius Vz. +1,64 %

Flop-Werte: 1&1 -4,33 %, TeamViewer -2,10 %, SMA Solarar Technology -2,02 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.074,25 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Air Liquide +4,02 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,76 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,45 %

Flop-Werte: Bayer -4,28 %, Infineon Technologies -2,01 %, Ferrari -1,43 %

Der ATX bewegt sich bei 5.799,45 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +2,96 %, PORR +2,47 %, STRABAG +2,10 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,82 %, Erste Group Bank -0,79 %, Oesterreichische Post -0,78 %

Der SMI bewegt sich bei 13.804,32 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Sika +2,62 %, Geberit +1,14 %, Holcim +1,12 %

Flop-Werte: Swisscom -1,22 %, Nestle -1,14 %, Kuehne + Nagel International -0,58 %

Der CAC 40 steht bei 8.454,30 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: Air Liquide +4,02 %, Pernod Ricard +3,29 %, Euronext +3,18 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,88 %, ORANGE -0,86 %, DANONE -0,85 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:23) bei 3.170,59 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Skanska (B) +2,21 %, SKF (B) +1,40 %, SSAB Registered (A) +1,37 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,33 %, Volvo Registered (B) -1,12 %, Swedbank Shs(A) -0,84 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.650,00 PKT und steigt um +1,62 %.

Top-Werte: Viohalco +3,94 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,87 %, Coca-Cola HBC +1,40 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,48 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,55 %, Piraeus Port Authority -0,39 %