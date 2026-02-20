1&1 Aktie im Ausverkauf - -4,33 % - 20.02.2026

Mit einer Performance von -4,33 % musste die 1&1 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der 1&1 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 22,650€, mit einem Minus von -4,33 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

Obwohl die 1&1 Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,31 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei 1&1 auf -9,77 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

1&1 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,13 % 1 Monat -14,26 % 3 Monate +10,31 % 1 Jahr +93,81 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,44 %. freenet notiert im Minus, mit -0,90 %. Telefonica Deutschland verliert -0,12 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,60 %.

1&1 Aktie jetzt kaufen?

Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.