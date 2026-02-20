    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    1&1 Aktie im Ausverkauf - -4,33 % - 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die 1&1 Aktie bisher Verluste von -4,33 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Besonders beachtet! - 1&1 Aktie im Ausverkauf - -4,33 % - 20.02.2026
    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein führender Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der Internet- und Mobilfunkdienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet DSL- und Glasfaser-Internet, Mobilfunkverträge, Webhosting und Cloud-Dienste an. 1&1 ist einer der größten Internetanbieter in Deutschland und hat eine starke Präsenz im Mobilfunkmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Telekom, Vodafone und Telefónica. 1&1 hebt sich durch flexible Tarifmodelle, innovative Produkte und einen starken Kundenservice ab.

    1&1 aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.02.2026

    Mit einer Performance von -4,33 % musste die 1&1 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der 1&1 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 22,650, mit einem Minus von -4,33 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.936,63€
    Basispreis
    2,59
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.437,22€
    Basispreis
    2,58
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die 1&1 Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,31 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei 1&1 auf -9,77 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

    1&1 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,13 %
    1 Monat -14,26 %
    3 Monate +10,31 %
    1 Jahr +93,81 %

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 20.02. - FTSE Athex 20 stark +1,98 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,03 %. United Internet notiert im Plus, mit +0,44 %. freenet notiert im Minus, mit -0,90 %. Telefonica Deutschland verliert -0,12 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,60 %.

    1&1 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    -4,22 %
    -10,04 %
    -13,35 %
    +8,82 %
    +91,90 %
    +86,85 %
    -4,17 %
    -37,80 %
    +27,51 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! 1&1 Aktie im Ausverkauf - -4,33 % - 20.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die 1&1 Aktie bisher Verluste von -4,33 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     