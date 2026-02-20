Bernstein belässt DHL Group auf 'Market-Perform' - Ziel 42,8 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 49,48 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,19 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 59,45 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -15,15 %/+7,07 % bedeutet.