Bernstein belässt DHL Group auf 'Market-Perform' - Ziel 42,8 Euro
- Bernstein: DHL Market-Perform, Kursziel 42,80€
- Maersk nimmt Rotes Meer/Suez-Route wieder auf.
- Folgen andere, drohen sinkende Seefrachtraten.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine aktuell wichtige Entwicklung sei die Wiederaufnahme der Route durch das Rote Mehr und den Suezkanal durch die Reederei Maersk, nachdem diese Route zuvor wegen Sicherheitsrisiken gemieden wurde, schrieb Alex Irving am Freitag. Sollten andere Reedereien dem Schritt folgen, könnten die Seefrachtraten unter Druck geraten und das auf die Profitabilität der Unternehmen drücken./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTC
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 49,48 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +2,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,19 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 59,45 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -15,15 %/+7,07 % bedeutet.
Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).