JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight'
- JPMorgan hält RWE auf 'Overweight'-Rating 2026
- Garrido: ETS, Strommarkt und Italien-Interven.
- Favoriten SSE+RWE; Netze vs. Kapaz., Eon safe!
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido ging am Donnerstagabend auf die zuletzt drängendsten Themen in der europäischen Versorgerbranche ein, wie die Reform des CO2-Emissionshandels (ETS), des Strommarkts und - ganz aktuell - die Intervention Italiens bei den Strompreisen. Auf letztere werde die EU-Kommission auf jeden Fall reagieren. Denn damit gerate eines der bisherigen Grundprinzipien weiter ins Wanken - die Förderung von sauberer Energie. In diesem Branchenumfeld bestätigt Garrido seine Top-Favoriten SSE und RWE. Erstere wegen des überdurchschnittlichen Wachstums im Bereich Energienetze und letztere wegen ihrer Kapazitätsdynamik mit langfristigen Verträgen. Auch die Netzbetreiber National Grid und Eon sieht er als "sichere Häfen"./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 51,94 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,08 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 38,61 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der RWE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +6,05 %/+17,62 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
