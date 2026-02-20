JPMorgan hebt Ziel für Air France-KLM auf 17 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 12,72 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +10,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,26 %.

Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -11,08 %/-27,24 % bedeutet.