ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Air France-KLM auf 17 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel Air France-KLM auf 17€.
- JPMorgan: Aktie hat nach Zahlen klar Aufwind!!
- Pricing 2026 gut; Ebit-Marge ~7% und mehr Cash
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,50 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den überraschend starken Zahlen der Fluggesellschaft habe die Aktie deutlich Luft nach oben, schrieb Harry Gowers in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die bessere Entwicklung der Ticketpreise dürfte 2026 anhalten. Die angepeilte operative Ergebnismarge (Ebit) von rund sieben Prozent erscheine locker erreichbar, und der Barmittelzufluss sollte sich klar verbessern./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIR France - KLM Aktie
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 12,72 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIR France - KLM Aktie um +10,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,26 %.
Die Marktkapitalisierung von AIR France - KLM bezifferte sich zuletzt auf 3,23 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -11,08 %/-27,24 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 17 Euro