ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel Commerzbank auf nun 36€
- Commerzbank: solide Fundamentaldaten, EPS hoch
- EPS-Prognosen unter Konsens, begrenztes Upside
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 30,40 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank biete solide Fundamentaldaten mit einem von den Erträgen getriebenen, starken Ergebniswachstum je Aktie (EPS), schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Flora Bocahut in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Frankfurter profitieren von Rückenwind in Deutschland und Polen. Ihre EPS-Prognosen lägen allerdings unter den Konsensschätzungen, und das Bewertungsniveau beinhalte nur begrenztes Kurspotenzial, betonte die Expertin./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 34,33 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,83 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -12,74 %/+10,53 % bedeutet.
Alles richtig gemacht!👍👍👍💰📈💵💵
Das hilft jetzt inhaltlich nicht; aber man muss auch manchmal innehalten, zurückschauen und staunen:
super! >36