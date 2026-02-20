Barclays hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Equal Weight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 34,33 auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,83 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -12,74 %/+10,53 % bedeutet.