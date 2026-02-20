Bitcoin klettert auf 67.524 USD – Kursanstieg vor dem Wochenende - 20.02.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,81 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 68.297,95USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,05 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,12 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,47 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -2,67 %, ETH/USD um -6,98 %, SOL/USD um -4,63 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -6,10 %.