UBS hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 123 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 99 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Managements bei der Analystenkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei rekordverdächtig hoch gewesen, und die Aktien des Bremsenspezialisten könnten folgen, schrieb Sven Weier in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Der Ausblick auf 2026 erscheine vor allem mit Blick auf das Nutzfahrzeuggeschäft konservativ. Dazu kämen das deutsche Infrastrukturprogramm und die im Juli zu erwartenden neuen Mittelfrist-Ziele mit positivem Überraschungspotenzial. Auch ein Comeback in China als Systemzulieferer für Hochgeschwindigkeitszüge nach einer zehnjährigen Pause erscheine möglich, was dem Konzernchef zufolge ein "Gamechanger" für das Unternehmen wäre./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben