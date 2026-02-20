ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 123 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel Knorr-Bremse 99->123, Buy ++
- Managementvertrauen bei Konferenz rekordhoch!!
- Ausblick 2026 konservativ; China-Comeback evtl.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 99 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Managements bei der Analystenkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei rekordverdächtig hoch gewesen, und die Aktien des Bremsenspezialisten könnten folgen, schrieb Sven Weier in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Der Ausblick auf 2026 erscheine vor allem mit Blick auf das Nutzfahrzeuggeschäft konservativ. Dazu kämen das deutsche Infrastrukturprogramm und die im Juli zu erwartenden neuen Mittelfrist-Ziele mit positivem Überraschungspotenzial. Auch ein Comeback in China als Systemzulieferer für Hochgeschwindigkeitszüge nach einer zehnjährigen Pause erscheine möglich, was dem Konzernchef zufolge ein "Gamechanger" für das Unternehmen wäre./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 114,4 auf Tradegate (20. Februar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +9,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 18,51 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,29EUR.
Analyst: UBS
Kursziel: 123 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Knorr-Bremse - KBX100 - DE000KBX1006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Knorr-Bremse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Knorr‑Bremse erzielte 2025:
- Ein operatives EBIT von rund 1,0 Mrd. EUR,
- eine EBIT‑Marge von 13 %,
- einen Umsatz von ca. 7,8 Mrd. EUR,
- und einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Mio. EUR.
Die EBIT-Marge liegt in etwa in der Grössenordnung von dem, was Rheinmetall erwirtschaftet.