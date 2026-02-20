    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 123 Euro - 'Buy'

    • UBS hebt Kursziel Knorr-Bremse 99->123, Buy ++
    • Managementvertrauen bei Konferenz rekordhoch!!
    • Ausblick 2026 konservativ; China-Comeback evtl.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 99 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Managements bei der Analystenkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei rekordverdächtig hoch gewesen, und die Aktien des Bremsenspezialisten könnten folgen, schrieb Sven Weier in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Der Ausblick auf 2026 erscheine vor allem mit Blick auf das Nutzfahrzeuggeschäft konservativ. Dazu kämen das deutsche Infrastrukturprogramm und die im Juli zu erwartenden neuen Mittelfrist-Ziele mit positivem Überraschungspotenzial. Auch ein Comeback in China als Systemzulieferer für Hochgeschwindigkeitszüge nach einer zehnjährigen Pause erscheine möglich, was dem Konzernchef zufolge ein "Gamechanger" für das Unternehmen wäre./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Knorr-Bremse

    +3,99 %
    +9,54 %
    +18,17 %
    +35,38 %
    +39,66 %
    +73,44 %
    +3,39 %
    +36,22 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 114,4 auf Tradegate (20. Februar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +9,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 18,51 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,29EUR.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 123 Euro


