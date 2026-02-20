RBC stuft WALMART auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Steven Shemesh am Donnerstagabend. Am Ausblick habe sich nichts geändert./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:28 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 106,0EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Steven Shemesh

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

