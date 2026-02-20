BERENBERG stuft RENAULT SA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Autobauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Der Ausblick auf 2026 sei jedoch hinsichtlich der Marge und des Free Cashflow etwas schwächer als gedacht. Die mittelfristigen Ziele wiederum machten einen ambitionierteren Eindruck./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

