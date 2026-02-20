RBC stuft DANONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 74 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz für 2025 an, inklusive aktueller Währungsannahmen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 73,56EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.





