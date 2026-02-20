BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1780 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die Zahlen für das vergangene Jahr und die HIV-Medikamenten-Pipeline angepasst, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch selbst unter Berücksichtigung der neuesten HIV-Produktkandidaten blieben die Geschäftsaussichten mau./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 25,47EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 17,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

