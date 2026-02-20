    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    BERENBERG stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen von 642 auf 656 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine operative Gewinnschätzung für 2026 um zwei Prozent nach dem starken Jahresbericht des Versicherers. Bezüglich der Übernahmegespräche mit Beazley glaubt er, dass es in der bis März verlängerten Frist zu einem verbindlichen Angebot in Höhe von 1.335 Pence kommen wird - wie Anfang Februar in Aussicht gestellt./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 621,5EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Huttner
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 656
    Kursziel alt: 642
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



