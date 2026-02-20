DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PERNOD RICARD auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr sei durchwachsen gewesen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Der unveränderte Ausblick bleibe eine Herausforderung./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 86,36EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

