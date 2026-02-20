    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Tech-Aktien fallen – doch dieser CIO sieht Chancen, die niemand erwartet

    Australiens UniSuper sieht den Tech-Absturz als Chance. CIO John Pearce betont, dass Investitionen in Künstliche Intelligenz den gesamten Markt stützen können.

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: adobe.stock.com

    Der weltweite Rückgang bei Technologieaktien sorgt für Sorgen bei Investoren. Für John Pearce, Chief Investment Officer von UniSuper, ist die Panik jedoch überzogen, wie Bloomberg berichtete. Der Fondsmanager eines der größten Pensionsfonds Australiens betont, dass Ausgaben im Technologiesektor auch andere Marktbereiche stützen können.

    "Das ist in der Tat der Grund, warum wir eine Ausweitung der Marktrallye außerhalb des Technologiesektors beobachten", sagte Pearce in einem Investment-Update am Freitag, das auf der Homepage von UniSuper veröffentlicht wurde. "Dies ist eine sehr gesunde Entwicklung und zeigt einmal mehr die Vorteile der Diversifizierung."

    Salesforce und KI-Investitionen als Stabilitätsanker

    Pearce hebt insbesondere Unternehmen wie Salesforce hervor. Die Software des Konzerns sei tief in Geschäftsprozesse integriert und nur schwer zu ersetzen. Große Investitionen in Künstliche Intelligenz könnten zudem die Umsätze in anderen Branchen ankurbeln, fügte er hinzu.

    In den vergangenen Wochen haben Sorgen, dass Künstliche Intelligenz die Einnahmen von Softwareunternehmen schmälern könnte, zu starken Kursschwankungen geführt. Ein an der US-Börse gehandelter ETF, der den Technologiesektor abbildet, ist seit dem Vorjahreshoch um 30 Prozent gefallen. Salesforce-Aktien notieren nahe einem fast dreijährigen Tief und bei etwa der Hälfte ihres Höchststandes von 2024.

    Diversifikation und Gold sichern den Fonds ab

    Während Technologiewerte nachgeben, klettern Aktien aus den Bereichen Energie und Rohstoffe in diesem Jahr. Gold hält trotz einer jüngsten Korrektur seine Gewinne. UniSuper kauft Anteile an Aktien, die an den Goldpreis gekoppelt sind, aber kein Gold direkt.

    Gold erzeuge kein Einkommen, daher behandelt UniSuper es eher wie eine Währung, erklärte Pearce. Die Strategie des Fonds "hält uns davon ab, auf Währungsschwankungen zu spekulieren" und schützt so vor Verlusten bei fallenden Goldpreisen.

    Portfolio und Marktblick

    Stand 25. September hielt UniSuper 35 Prozent seines ausgewogenen Portfolios in internationalen Aktien. Zu den größten Positionen zählen Nvidia, Microsoft und Apple.

    Auf dem heimischen Markt bewege sich alles "einigermaßen", doch die geldpolitische Wende der Reserve Bank könne Aktien belasten, erklärte Pearce. Die aktuelle Zinserhöhung bezeichnete er dennoch als "die richtige Entscheidung".

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Saskia Reh
