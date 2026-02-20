Rekord-Dividendensaison 2026: So viel ist für Anleger dieses Jahr drin

Noch kann sich das Bild verschieben. Die Berichtssaison startet laut DZ Bank eher positiv, wodurch Schätzungen nach oben rutschen könnten. Gleichzeitig ist die erwartete Ausschüttungsquote im DAX mit 55 Prozent erhöht – die Gewinne müssen also mitspielen, damit Dividenden nicht zur Belastung werden.

Die Dividendensaison 2026 dürfte für deutsche Anleger besser ausfallen als zuletzt befürchtet. Nach Berechnungen der DZ Bank steuern die 90 größten deutschen Börsenunternehmen aus DAX und MDAX auf Ausschüttungen von 63,7 Milliarden Euro zu – rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr (Datenstand 13. Februar 2026). Treiber sind die Blue Chips: Für den DAX werden etwa 55,0 Milliarden Euro erwartet, der MDAX liegt mit 8,7 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau.

Wichtig für die Praxis: Viele Unternehmen legen ihre Dividenden im März fest, der große Geldregen folgt im Mai. Dann könnten gut 32 Milliarden Euro an Aktionäre überwiesen werden.

Bei der Rendite bleibt es Durchschnitt statt Ausnahme. Die auf zwölf Monate geschätzte Dividendenrendite im DAX liegt bei 3,3 Prozent. Der Abstand zu zehnjährigen Bundesanleihen bewegt sich um 0,5 Prozentpunkte – Stock-Picking wird damit entscheidend.

Bei den größten Zahlern führt erneut Allianz (6,6 Milliarden Euro) und hebt die Dividende je Aktie auf 16,90 Euro an. Es folgen die Deutsche Telekom (4,9 Milliarden Euro; 1,00 Euro je Aktie) und Siemens. Mercedes-Benz zahlt trotz weiterer Kürzung 3,50 Euro je Aktie – und liegt damit über jüngsten Marktschätzungen.

Hohe Renditen finden Anleger eher in der zweiten Reihe: RTL wird mit rund 9,0 Prozent Dividendenrendite geführt, dahinter Evonik und freenet (je 6,3 Prozent) sowie Ströer (6,2 Prozent).

Der Blick nach vorn fällt freundlich aus: Für die Dividendensaison 2027 sieht die DZ Bank die Gesamtausschüttung der 90 Unternehmen bei 71,4 Milliarden Euro. In den Schatten gestellt wird das allerdings von den Dividendensummen in den USA. Analysten schätzen die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen im S&P 500 auf 709,1 Milliarden US-Dollar, nach 671,8 Milliarden US-Doller in der letzten Dividendensaison.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26466,46 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer