    AKTIE IM FOKUS

    Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien fallen auf 43,61€; unter 21-Tage-Linie.
    • Jahresplus schrumpft auf 18%; Rallye verpufft.
    • US-Supreme-Entscheid offen; Dividende gekürzt.
    AKTIE IM FOKUS - Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude über die jüngsten Fortschritte bei der Bewältigung der Klagewelle in den USA kommt auch am Freitag bei Bayer -Anlegern nicht zurück. Die Aktien kamen zu Wochenschluss noch weiter zurück von ihrem Hoch seit September 2023, das sie am Dienstag in einer ersten Reaktion auf einen Milliardenvergleich bei fast 50 Euro markiert hatten. Am Freitag sanken sie zuletzt um 4,3 Prozent auf 43,61 Euro. Damit sackten sie unter ihre 21-Tage-Linie, die bei 45,62 Euro verläuft.

    Das Plus im laufenden Jahr ist damit auf 18 Prozent geschrumpft. Am Dienstag hatte die Rally noch dafür gesorgt, dass Bayer mit einem Plus von mehr als 30 Prozent zum Dax -Favoriten Siemens Energy aufgeschlossen hatte. Die Freude darüber währte aber nicht lange.

    In erster Linie wurde von Analysten neben der gerichtlichen Genehmigung des Vergleichs ein noch ausstehendes Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs in den USA genannt, das mit großer Spannung erwartet wird. Die Streitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter haben in der Vergangenheit schon Milliarden verschlungen, die Dividende wurde zusammengestrichen. Der Aktienkurs brach ein./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 43,79 auf Tradegate (20. Februar 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,18 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -43,12 %/+22,85 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des rund 20 Mrd. Vergleichs auf Cashflow, Bewertung und Kursentwicklung (gestreckte Zahlungen reduzieren jährliche Belastung), die mögliche Entlastung durch Trump/Supreme Court, den negativen Ausblick von Fitch trotz BBB‑Rating, Hinweise auf Short‑Attacken/hohe Volumina, Übernahme‑/US‑Standort‑Spekulationen und Kursziele bis etwa 100 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
