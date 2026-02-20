AKTIE IM FOKUS
Bayer korrigiert weiter seine Rally - Kurs unter 21-Tage-Linie
- Aktien fallen auf 43,61€; unter 21-Tage-Linie.
- Jahresplus schrumpft auf 18%; Rallye verpufft.
- US-Supreme-Entscheid offen; Dividende gekürzt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Freude über die jüngsten Fortschritte bei der Bewältigung der Klagewelle in den USA kommt auch am Freitag bei Bayer -Anlegern nicht zurück. Die Aktien kamen zu Wochenschluss noch weiter zurück von ihrem Hoch seit September 2023, das sie am Dienstag in einer ersten Reaktion auf einen Milliardenvergleich bei fast 50 Euro markiert hatten. Am Freitag sanken sie zuletzt um 4,3 Prozent auf 43,61 Euro. Damit sackten sie unter ihre 21-Tage-Linie, die bei 45,62 Euro verläuft.
Das Plus im laufenden Jahr ist damit auf 18 Prozent geschrumpft. Am Dienstag hatte die Rally noch dafür gesorgt, dass Bayer mit einem Plus von mehr als 30 Prozent zum Dax -Favoriten Siemens Energy aufgeschlossen hatte. Die Freude darüber währte aber nicht lange.
In erster Linie wurde von Analysten neben der gerichtlichen Genehmigung des Vergleichs ein noch ausstehendes Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs in den USA genannt, das mit großer Spannung erwartet wird. Die Streitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter haben in der Vergangenheit schon Milliarden verschlungen, die Dividende wurde zusammengestrichen. Der Aktienkurs brach ein./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 43,79 auf Tradegate (20. Februar 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,18 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -43,12 %/+22,85 % bedeutet.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayer-glyphosat-produktion-erhaelt-schutzstatus-der-us-regierung/100199046.html
Bayer versucht derzeit alles, um seine finanzielle Lage möglichst defensiv darzustellen. Vielleicht besteht eine Chance, dass so der Supreme Court positiv beeinflusst werden kann.
Sollte das Supreme‑Court‑Verfahren abgeschlossen sein, hoffe ich, dass Bayer wieder die Grundlage hat, die Dividende anzuheben – vielleicht auf rund 1,50 €. In meinem Fall würde das einer Dividendenrendite von fast 4 % entsprechen.
Den Absturz der Aktie habe ich leider voll miterlebt:
Ich bin 2022 groß bei 53 € eingestiegen und habe 2023 bei knapp 60 € nochmal deutlich nachgekauft. Erst durch die langfristigen monatlichen Sparpläne konnte ich meinen Einstandskurs auf etwa 38 € senken. Trotzdem gehe ich davon aus, dass mich die Aktie noch vermutlich die nächsten 15 Jahre begleiten wird.
