Kommission empfiehlt Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro ab 2027
Für Sie zusammengefasst
- KEF empfiehlt ab 2027 Beitrag 18,64 Euro monatl.
- Derzeit zahlen Haushalte 18,36 Euro monatlich.
- Bericht der KEF an Bundesländer übergeben Ende.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Eine unabhängige Expertenkommission empfiehlt ab 2027 einen monatlichen Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro pro Haushalt. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) an die Bundesländer übergeben hat. Derzeit zahlen Haushalte 18,36 Euro im Monat./svv/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen