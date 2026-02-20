UBS hebt Ziel für Nestle auf 80 Franken - 'Neutral'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 87,87 auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 226,67 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -13,49 %/+2,44 % bedeutet.