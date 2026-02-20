    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Schwache BIP-Zahlen

    US-Wirtschaft schwächelt: Das BIP-Wachstum enttäuscht – das sagt jetzt Trump!

    Die US-Wirtschaft wächst langsamer als erwartet: Das BIP steigt nur um 1,4 Prozent. Ökonomen hatten mit 2,5 Prozent gerechnet. Kurz vor der Veröffentlichung meldete sich Trump via TruthSocial zu Wort.

    Das BIP stieg laut saison- und inflationsbereinigten Zahlen des Handelsministeriums um lediglich 1,4 Prozent, wie CNBC berichtet. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Das Wirtschaftswachstum hat sich damit gegen Ende des Jahres 2025 abgekühlt, während die Inflation stabil blieb.

    Im Gesamtjahr 2025 wuchs die US-Wirtschaft um 2,2 Prozent, nach einem Anstieg von 2,8 Prozent im Jahr 2024. Kurz vor der Veröffentlichung der Daten warnte Präsident Donald Trump, dass die BIP-Zahlen schwach ausfallen würden, und machte dafür die im November beendete Haushaltssperre verantwortlich. Der Kernindex der privaten Konsumausgaben, der Nahrungsmittel und Energie ausklammert, stieg im Dezember laut einer separaten Veröffentlichung um 3 Prozent. Dies entsprach den Konsensprognosen, hielt den wichtigen Inflationsindikator aber weiterhin deutlich über dem Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent.

    Kurz vor der Veröffentlichung der Daten warnte Präsident Donald Trump, dass die BIP-Zahlen schwach ausfallen würden, und machte dafür die im November beendete Haushaltssperre verantwortlich. Er schrieb dazu auf TruthSocial: "Der Shutdown der Demokraten hat die USA mindestens zwei Prozentpunkte des BIP gekostet. Deshalb machen sie es jetzt in kleinerer Form wieder. Keine Shutdowns mehr! Außerdem: NIEDRIGERE ZINSEN. Powell, der immer zu spät kommt, ist der SCHLIMMSTE!!!"

    Der Preisindex für die privaten Konsumausgaben (PCE) im Dezember lag laut den am Freitag vom Bureau of Economic Analysis veröffentlichten Daten bei einem Plus von 0,4 Prozent. Konsensprognosen lagen bei 0,3 Prozent, vorherige Prognosen bei 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich damit ein Plus von 2,9 Prozent. 

