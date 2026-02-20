    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kampf gegen Schwarzarbeit

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fast 100.000 neue Strafverfahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Zoll: Strafverfahren stiegen auf 98.200 Fälle.
    • Ermittlungen: knapp 1.200 Haftjahre, 675 Mio€.
    • Kontrollen: 25.800 Arbeitgeber, Hotel+Bau vorn
    Kampf gegen Schwarzarbeit - Fast 100.000 neue Strafverfahren
    Foto: Siarhei - 356130783

    BONN (dpa-AFX) - Die Zollbehörden haben im vergangenen Jahr ihren Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung intensiviert. Mit rund 98.200 Strafverfahren wurden von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 1.400 mehr Verfahren also noch 2024 eingeleitet, berichtete die Generalzolldirektion in Bonn. Bei den Ordnungswidrigkeitenverfahren stieg die Zahl ebenfalls, und zwar von 49.700 auf 52.100. Auch die Anzahl der abgeschlossenen Verfahren nahm deutlich zu.

    Die Ermittlungen hätten zu Freiheitsstrafen von zusammengerechnet knapp 1.200 Jahren geführt, hieß es. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 675 Millionen Euro. Die Summe setzt sich laut Zoll aus nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen, nicht gezahlten Steuern und sonstigen Schäden wie etwa nicht gezahlten Mindestlöhnen zusammen.

    Klingbeil: Kampf gegen Schwarzarbeit ist Frage der Gerechtigkeit

    "Der Kampf gegen Schwarzarbeit, gegen Ausbeutung und gegen katastrophale Arbeitsbedingungen ist eine Frage der Gerechtigkeit", erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) in Berlin. "Die große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland zahlt faire Löhne und sorgt mit Steuern und Abgaben dafür, dass unser Land funktioniert. Aber es gibt auch Kriminelle, gegen die wir hart vorgehen."

    Die FKS prüft etwa, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen wurden und ob Ausländer die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen besitzen. Kontrolliert wird auch die Einhaltung von Mindeststandards bei den Arbeitsbedingungen.

    Zöllnerinnen und Zöllner überprüften mehr als 298.000 Beschäftigte

    Rund 25.800 Arbeitgeber wurden 2025 überprüft (2024: 25.300). Die Zahl der überprüften Personen lag bei gut 298.000, etwa 850 weniger als ein Jahr zuvor. Besonders betroffene Branchen sind laut Zoll etwa das Hotel- und Gaststättengewerbe (gut 5.700 Arbeitgeberprüfungen) und das Baugewerbe (5.500). Die meisten Arbeitgeberprüfungen gab es 2025 in Nordrhein-Westfalen (5.200), Bayern (4.200) und Baden-Württemberg (3.500)./tob/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kampf gegen Schwarzarbeit Fast 100.000 neue Strafverfahren Die Zollbehörden haben im vergangenen Jahr ihren Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung intensiviert. Mit rund 98.200 Strafverfahren wurden von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) 1.400 mehr Verfahren also noch 2024 eingeleitet, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     