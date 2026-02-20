Verluste - Iran-Konflikt und maues US-Wachstum

@

zu dem Artikel von JustETF und 100% Aktienquote paar persönliche Anmerkungen. Bin extra auf die Seite und sowohl dieser Tobias, als auch die komplette Redaktion scheint mir nicht in dem Alter zu sein, wo man schon mal einen richtigen Crash miterlebt hat. Also viel Theorie ohne praktische Erfahrung. Wäre gespannt ob er seine These noch immer so stark vertreten würde, wenn er mit einem sechs- oder siebenstelligen Depot eine Zeit wie 2001-2003 oder 2007-2009 durchgemacht hätte. Wo sich der Depotstand mal innerhalb Monaten halbiert oder noch schlimmer. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Wie auch immer; solche Lektüre konsumiere ich schon lange nicht mehr, da nur ich allein weiß wie ich mich mit meiner Strategie wohlfühle. Und speziell im Ruhestand wird man da noch einen Tick vorsichtiger. Darum werde ich den Anleihenanteil nicht runterfahren, sondern eher ausbauen. Wobei ich den Vorteil hab, dass einige meiner Aktien durch die geringe Vola bzw. durch DR von 5-8% sich ja ähnlich wie Anleihen verhalten.





wir sind in manchen Punkten zwar unterschiedliche Anleger, aber in Punkto Märkte wie Polen, Ungarn, Baltikum usw. ähnlich veranlagt. Börse Warschau ist ja nur eines der vielen positiven Beispiele, welche bei Dir im Thread bzw. hier ausgegraben wurden. Bin wirklich froh, schon seit paar Jahren über den traditionellen Tellerrand hinweggekommen zu sein; allein mit den üblichen Dickschiffen wäre es ziemlich schwer gewesen. Mal schaun was als nächstes drankommt - evtl. Afrika?? Bin da jedenfalls schon am Suchen - die 5-6 Vertreter im NBIM-II sind mir etwas zu wenig.





Kolumbien ist auch bei mir schon lange eine Flagge in meiner Liste - hab da Bancolombia und Ecopetrol. Aber wenn der COP die nächsten Jahre auch so stabil bleibt, sollte Dein Bond sich auch rentieren.





gerade nach JFrog geschaut. Hmm, eine Firma die Verluste schreibt und keine Dividende zahlt hat es bei mir von Haus aus schwer. Abgesehen davon kann ich bei solchen Tech-Newcomer ganz schwer die Zukunftsaussichten einschätzen. Drück Dir aber die Daumen. 👍





willkommen bei den Dividendenfreaks. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Dürfte ich mal fragen welche China-Werte Du für interessant hältst?? Hab derzeit nur China Mobile und CNOOC - den Rest wie Shenzhen Expressway, Bank of China, China Suntien usw. verkauft. Hatte da Bedenken wegen Taiwan - als Russland-Geschädigter bin ich da ziemlich vorsichtig geworden.





na ja, hab natürlich auch noch meine Nestle - müssten jetzt so ca. 11-12 Jahre im Depot sein. Und da halte ich auch weiterhin fest, auch wenn unser früherer Spruch "gegessen und getrunken wird immer" anscheinend so langsam seine Gültigkeit verliert. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Mal schaun wie es bei denen weitergeht, vielleicht ist man ja eines Tages doch froh die im Depot zu haben. GIS ja neulich wieder mit einem Dämpfer - ist schon eine zähe Geschichte mit dem Foodsektor.