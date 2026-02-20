BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Air Liquide nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Gasekonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und im Schlussquartal eine leichte Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal gezeigt, schrieb Alex Sloane am Freitag. Neu sei gewesen, dass die Franzosen nun auch im kommenden Jahr - so wie bisher nur für 2026 - eine Margensteigerung um einen Prozentpunkt anstrebten./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 174,2EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte