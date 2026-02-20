BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Air Liquide nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Gasekonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und im Schlussquartal eine leichte Wachstumsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal gezeigt, schrieb Alex Sloane am Freitag. Neu sei gewesen, dass die Franzosen nun auch im kommenden Jahr - so wie bisher nur für 2026 - eine Margensteigerung um einen Prozentpunkt anstrebten./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 174,2EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



