Friedrich Vorwerk Group - Aktie erlebt Kurseinbruch - 20.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Friedrich Vorwerk Group Aktie. Sie fällt um -3,93 % auf 80,60€. Der Kursrückgang der Friedrich Vorwerk Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,93 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Friedrich Vorwerk Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -4,10 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Friedrich Vorwerk Group eine positive Entwicklung von +2,87 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,51 % 1 Monat +4,92 % 3 Monate -4,10 % 1 Jahr +154,30 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,61 Mrd.EUR € wert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.